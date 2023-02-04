Тарханов считает, что Головин сможет адаптироваться в бундеслиге

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Российский тренер Александр Тарханов считает, что российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину стоит переходить дортмундскую «Боруссию».
«Думаю, стоит переходить, если такой вариант у него есть. Все-таки это «Боруссия», да и немецкий чемпионат интереснее, чем французский.
У него опыт огромнейший. В Дортмунде хорошая команда. Бундеслига отличается от французского чемпионата, но он сможет адаптироваться», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru
В текущем сезоне Головин провел 29 матчей за «Монако», забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.
«Боруссия» занимает третью строчку в турнирной таблице бундеслиги, набрав 37 очков в 19 матчах.
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