Тарханов считает, что Головин сможет адаптироваться в бундеслиге

Российский тренер Александр Тарханов считает, что российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину стоит переходить дортмундскую «Боруссию».

«Думаю, стоит переходить, если такой вариант у него есть. Все-таки это «Боруссия», да и немецкий чемпионат интереснее, чем французский.

У него опыт огромнейший. В Дортмунде хорошая команда. Бундеслига отличается от французского чемпионата, но он сможет адаптироваться», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru

В текущем сезоне Головин провел 29 матчей за «Монако», забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.

«Боруссия» занимает третью строчку в турнирной таблице бундеслиги, набрав 37 очков в 19 матчах.