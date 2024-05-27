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Сегодня, 07:10

Тенас покинет «ПСЖ» в случае перехода Сафонова

Сергей Разин
корреспондент
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Вратрь «ПСЖ» Арнау Тенас в случае перехода голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова покинет клуб, сообщает L'equipe.

По сведениям источника, 22-летний испанец хочет получать больше игрового времени. В случае прихода Сафонова голкипер намерен уйти в аренду, так как не хочет быть третьим вратарем.

Также L'equipe отмечает, что спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос давно следил за Сафоновым и хотел подписать его в «Сельту» несколько лет назад.

В минувшем сезоне 25-летний вратарь провел за «Краснодар» 30 матчей, пропустил 27 мячей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Сафонова в 18 миллионов евро.

Матвей Сафонов
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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