Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 09:56

Тьерри Анри объяснил, почему Месси в сборной Аргентины больше преуспевает, чем в «ПСЖ»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Экс-тренер «Монако» Тьерри Анри объяснил, почему форвард Лионель Месси в сборной Аргентины выступает более успешно, чем в «ПСЖ».

«Нелегко управлять оркестром с тремя дирижерами. В Аргентине он главный. Вы видите, как игроки смотрят на него. Они могли умереть за него. Когда Лео это чувствует, его невозможно остановить. Здесь все по-другому», — сказал Анри.

Месси не забивает в 4 подряд матчах за «ПСЖ» во всех турнирах впервые с сентября 2022 года.

В этом сезоне 35-летний аргентинец провел за «ПСЖ» 33 матча, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

Источник: https://psgtalk.com/2023/04/why-messi-fails-at-psg-succeeds-with-argentina-according-to-thierry-henry/
Лионель Месси
Тьерри Анри
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
Обсудить
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Российская шпажистка Муртазаева о поддержке иностранных соперников: «Говорят, что скучают»
«Ростов» на жилах уходит в отрыв от «Спартака». Чернов забил с 30 метров
Число пострадавших при взрыве Петербурге возросло до 30
УПЦ сообщила о госпитализации одного из глумившихся над певчей лавры
Политолог назвал взрыв в Петербурге отвлечением внимания от событий на Украине
В Петербурге задержали подозреваемую в причастности к убийству Татарского
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«ПСЖ» впервые за 22 года проиграл 8 из 18 матчей с начала года

Хавбек «ПСЖ» Перейра раскритиковал отношение игроков к команде