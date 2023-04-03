Тьерри Анри объяснил, почему Месси в сборной Аргентины больше преуспевает, чем в «ПСЖ»

Экс-тренер «Монако» Тьерри Анри объяснил, почему форвард Лионель Месси в сборной Аргентины выступает более успешно, чем в «ПСЖ».

«Нелегко управлять оркестром с тремя дирижерами. В Аргентине он главный. Вы видите, как игроки смотрят на него. Они могли умереть за него. Когда Лео это чувствует, его невозможно остановить. Здесь все по-другому», — сказал Анри.

Месси не забивает в 4 подряд матчах за «ПСЖ» во всех турнирах впервые с сентября 2022 года.

В этом сезоне 35-летний аргентинец провел за «ПСЖ» 33 матча, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.