Анри отказался тренировать женскую команду Франции. Он хочет возглавить сборную США

Член руководства Федерации футбола Франции Жан-Мишель Олас сообщил, что Тьерри Анри не принял предложение возглавить женскую сборную страны.

«Я лично его об этом спросил, и ответ положительным не был. Ему польстил такой вопрос, мы задали его потому, что нам сказали, что Тьерри будет заинтересован. Однако тренером команды точно будет не Анри. Думаю, он займется другим проектом», — приводит слова Оласа ESPN.

По данным источника, 45-летний специалист хочет возглавить сборную США, которую до января 2023 года тренировал Грегг Берхалтер.

Анри работал ассистентом главного тренера сборной Бельгии, а также возглавлял «Монако» и «Монреале» и входил в тренерский штаб «Арсенала».