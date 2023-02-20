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Сегодня, 17:01

Анри дал совет Неймару: «С такими друзьями и врагов не надо»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри прокомментировал ситуацию, в которую попал нападающий «ПСЖ» Неймар.

Форвард «ПСЖ» столкнулся с критикой после появления в социальных сетях фотографии из ресторана быстрого питания. Фото опубликовал один из друзей бразильца спустя примерно сутки после поражения «ПСЖ» от «Баварии» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это его друзья опубликовали фото? С такими друзьями и врагов не надо», — цитирует Анри L'Equipe.

Напомним, что в матче 24-го тура чемпионата Франции против «Лилля» (4:3) Неймар получил достаточно серьезную травму голеностопа.

«ПСЖ» проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде с «Баварией» 8 марта.

Неймар Сантос
Тьерри Анри
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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