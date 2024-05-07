Терзич рассказал о настрое игроков дортмундской «Боруссии» на ответный матч с «ПСЖ»

Главный тренер «Боруссия» Дортмунд Эдин Терзич рассказал, чего ждет от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «ПСЖ». Первая встреча завершилась победой немцев со счетом 1:0.

«Успех заключачается в том, чтобы принести интенсивность на поле. Если нужно будет, мы пробежим еще 20 км. Подход к последнему шагу на пути в Лондон таков, что мы должны проявить уважение, стойкость, мужество и радость, если хотим добиться чего-то великого», — цитирует Терзича сайт «Боруссии».

7 мая «ПСЖ» дома примет дортмундскую «Боруссию» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Начало встречи в 22.00 по московскому времени. Игра пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс».