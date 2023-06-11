Тевес — о решении Месси не возвращаться в «Барселону»: «Он не хотел снова стать плохим парнем»

Бывший нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес высказался о решении бывшего партнера по национальной команде Лионеля Месси перейти в «Интер Майами».

«Мне кажется, что Лео принял решение, осознавая свою ситуацию. Он не хотел возвращаться в «Барселону», чтобы его товарищи по команде снижали зарплату, а он снова стал плохим парнем.

Ему было больнее, чем кому-либо другому, не иметь возможности вернуться в «Барселону», которая является его домом. Лео выбрал лигу в Соединенных Штатах. Ему нравится Майами, это спокойствие для него и его семьи. Я думаю, то, что он сделал, было правильным поступком», – цитирует Тевеса ESPN.

Летом этого года у 35-летнего форварда завершается контракт с «ПСЖ». В июне Месси объявил, что продолжит карьеру в «Интер Майами».