The Athletic: Мбаппе проведет сезон на скамейке запасных, если не продлит контракт с «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе может провести сезон-2023/24 на скамейке запасных, если откажется от продления контракта с командой, утверждает The Athletic.

Ранее сообщалось, что 24-летний француз направил в клуб письмо, в котором сообщил, что не будет продлевать контракт, истекающий летом 2024 года. При этом Мбаппе заявил, что не собирается покидать «ПСЖ» в летнее трансферное окно.

По информации The Athletic, уход Мбаппе в статусе свободного агента может спровоцировать финансовые проблемы в «ПСЖ» — парижанам придется продавать игроков и сокращать штат сотрудников.