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Сегодня, 15:41

The Athletic: Мбаппе все еще хочет перейти в «Реал»

Виталий Косик
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото AFP
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе все еще хочет перейти в «Реал», сообщает The Athletic.

По информации источника, француз может перейти в клуб из Мадрида летом 2024 года, если он не активирует опцию продления соглашения с «ПСЖ» еще на сезон. Руководство «сливочных» внимательно следит за ситуацией вокруг игрока.

Летом 2022 года у Мбаппе была возможность перейти в «Реал» на правах свободного агента. Тем не менее, в последний момент француз передумал и продлил контракт с парижанами.

24-летний нападающий выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Его действующее соглашение с парижской командой рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне Мбаппе сыграл 26 матчей за парижан во всех турнирах, забил 25 голов и отдал шесть результативных передач.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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