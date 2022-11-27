The Times: Лионель Месси перейдет в «Интер Майами» летом 2023 года

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси близок к подписанию контракта с клубом из МЛС «Интер Майами», утверждает The Times.

35-летний аргентинец намерен уехать в США летом 2023 года. Он должен стать самым высокооплачиваемым игроком в истории лиги.

Нынешний контракт форварда действует до конца июня 2023 года, однако в сделке прописана опция продления еще на один год.

Месси в нынешнем сезоне провел 22 матча за «ПСЖ», забив 14 голов и сделав еще 17 голевых передач.

Ранее сообщалось, что аргентинец может вернуться в «Барселону», за которую он выступал с 2000 года до лета 2021 года.