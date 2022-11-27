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Сегодня, 20:08

The Times: Лионель Месси перейдет в «Интер Майами» летом 2023 года

Иван Шитик
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси близок к подписанию контракта с клубом из МЛС «Интер Майами», утверждает The Times.

35-летний аргентинец намерен уехать в США летом 2023 года. Он должен стать самым высокооплачиваемым игроком в истории лиги.

Нынешний контракт форварда действует до конца июня 2023 года, однако в сделке прописана опция продления еще на один год.

Месси в нынешнем сезоне провел 22 матча за «ПСЖ», забив 14 голов и сделав еще 17 голевых передач.

Ранее сообщалось, что аргентинец может вернуться в «Барселону», за которую он выступал с 2000 года до лета 2021 года.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Лионель Месси
ФК Интер Майами
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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