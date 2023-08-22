The Times: Мбаппе в ближайшее время может продлить контракт с «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в ближайшее время может продлить контракт с клубом, сообщает The Times.

По информации источника, после долгих переговоров стороны близки к продлению контракта.

13 августа «ПСЖ» объявил о возвращении игрока к тренировкам с основной командой.

Мбаппе выступает за парижан с 2017 года. Всего за клуб он провел 261 матчей, забил 213 мячей и отдал 98 результативных передач.