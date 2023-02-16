Тухель готов вернуться на пост главного тренера «ПСЖ». В Париже хотят видеть в этой роли Зидана

Бывший главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель открыт к возвращению во французский клуб, сообщают журналисты Фабрис Хоукинс и Артур Перро.

Однако руководство парижан хочет видеть на посту главного тренера Зинедина Зидана, если будет принято решение об увольнении Кристофа Гальтье.

Отмечается, что Гальтье останется тренером «ПСЖ» как минимум до 8 марта, даты ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «ПСЖ». После этого все может случиться, если результаты не улучшатся.

49-летний Тухель остается без работы после того, как был уволен из «Челси» в начале сентября 2022 года после поражения от загребского «Динамо» в Лиге чемпионов (0:1).

Ранее сообщалось, что немецкий специалист хотел возглавить сборную Англии, однако англичане продлили контракт с главным тренером Гаретом Саутгейтом.