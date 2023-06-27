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Франция

Сегодня, 15:24

Трансферная стоимость хавбека «Монако» Головина поднялась на три миллиона евро

Виктория Кравченко
Александр Головин.
Фото Global Look Press
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По обновленным данным портала Transfermarkt, стоимость российского футболиста «Монако» Александра Головина выросла с 25 до 28 миллионов евро.

Футболист идет на 23-м месте по трансферной стоимости в чемпионате Франции. Первое место занимает форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе — 180 миллионов евро, далее идут также игроки парижского клуба Нуну Мендеш, Маркиньос и Ашраф Хакими — все по 65 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Головин забил 8 голов и сделал 8 результативных передач в 45 матчах за «Монако» во всех турнирах, этот сезон стал для 27-летнего россиянина самым результативным за все время выступлений за команду.

Александр Головин
ФК Монако
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