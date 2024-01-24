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Сегодня, 10:48

Тренер «Лилля» Фонсека — о словах Роналду про лигу 1: «Есть вещи, которые не заслуживают ответа»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото AFP
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Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека не согласился с форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который сравнил французскую лигу 1 с чемпионатом Саудовской Аравии.

Роналду заявил, что считает саудовскую лигу более конкурентоспособной, чем чемпионат Франции.

«Я не хочу сравнивать. Если он чувствует себя счастливым в Саудовской Аравии, я рад за него. Есть вещи, которые не заслуживают ответа. Я трачу свое время, отвечая на них. Эти заявления — часть всего этого. Я думаю, умные люди поймут, почему он сделал это заявление», — приводит слова Фонсеки Mirror.

Фонсека возглавляет «Лилль» с лета 2022 года. Ранее он тренировал «Рому», «Шахтер», «Порту» и «Брагу».

Ранее за слова о чемпионате Франции Роналду раскритиковала бывшая футболистка «ПСЖ» Лор Булло.

Криштиану Роналду
Футбол
Паулу Фонсека
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