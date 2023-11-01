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Сегодня, 11:19

Тренер «Лиона» Гроссо — о нападении на автобус команды: «Это могло закончиться трагедией»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо высказался о нападении на автобус клуба перед матчем 10-го тура французской лиги 1 против «Марселя».

«То, что произошло в воскресенье вечером, могло закончиться трагедией. Искренне надеюсь, что это послужит уроком для нашего будущего. Спасибо всем за поддержку», — написал 45-летний специалист в соцсетях.

29 октября фанаты «Марселя» напали на автобус «Лиона» по дороге на стадион. Они забрасывали транспорт камнями. Гроссо стал одним из пострадавших. В него прилетели осколки стекла. Итальянцу наложили 13 швов на лице.

В итоге матч, который должен был пройти 29 октября, перенесли.

Фабио Гроссо
Футбол
ФК Лион
ФК Марсель
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