Тренер «Марселя» Гассе объявил о завершении карьеры

Главный тренер «Марселя» Жан-Луи Гассе сообщил о том, что завершает свою профессиональную карьеру по окончании сезона-2023/24.

19 мая провансальцы проведут выездную встречу с «Гавром» в матче 34-го тура чемпионата Франции.

«В воскресенье действительно будет последний матч в моей карьере. С тренерством заканчиваю, это мое окончательное решение», — приводит слова Гассе Actu Foot.

70-летний Гассе возглавляет «Марсель» с февраля 2024 года. Под его руководством команда одержала 8 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 10 поражений.

Ранее в своей карьере специалист тренировал «Бордо», «Сент-Этьен» и сборную Кот-д'Ивуара, а также входил в штабы национальной команды Франции и «ПСЖ» .