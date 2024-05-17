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Сегодня, 16:10

Тренер «Марселя» Гассе объявил о завершении карьеры

Владислав Корегин
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Главный тренер «Марселя» Жан-Луи Гассе сообщил о том, что завершает свою профессиональную карьеру по окончании сезона-2023/24.

19 мая провансальцы проведут выездную встречу с «Гавром» в матче 34-го тура чемпионата Франции.

«В воскресенье действительно будет последний матч в моей карьере. С тренерством заканчиваю, это мое окончательное решение», — приводит слова Гассе Actu Foot.

70-летний Гассе возглавляет «Марсель» с февраля 2024 года. Под его руководством команда одержала 8 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 10 поражений.

Ранее в своей карьере специалист тренировал «Бордо», «Сент-Этьен» и сборную Кот-д'Ивуара, а также входил в штабы национальной команды Франции и «ПСЖ».

В нынешнем сезоне «Марсель» занимает 8-е место в турнирной таблице лиги 1, набрав 47 очков после 33 туров.

Футбол
ФК Марсель
Жан-Луи Гассе
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