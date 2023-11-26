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Тренер «Марселя» Гаттузо назвал «дерьмом» игру команды в матче против «Страсбура»: «Я бы предпочел проиграть 0:4»

Тренер «Марселя» Гаттузо жестко раскритиковал команду после ничьей в матче против «Страсбура»
Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Марселя» Дженнаро Гаттузо раскритиковал игру команды во втором тайме матча против «Страсбура» (1:1) в 13-м туре французской лиги 1.

«Второй тайм...Пожалуйста, извините за мой язык, но это было дерьмо. Мы ничего не сделали. Не было вообще ничего, я очень зол. Я думаю, это был худший тайм с момента моего прихода.

Я не понимаю, как можно так играть. Второй тайм – настоящая катастрофа. Я бы предпочел проиграть этот матч со счетом 0:4, чем играть вот так. Мы не выиграли ни одного единоборства. Мне трудно понять это, но я несу ответственность», – приводит слова Гаттузо RMC Sport.

45-летний итальянец возглавляет «Марсель» с сентября этого года. После 12 матчей команда с 14 очками занимает девятое место в турнирной таблице лиги 1.

Дженнаро Гаттузо
Футбол
ФК Марсель
ФК Страсбур
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«Страсбур» и «Марсель» сыграли вничью в матче лиги 1