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Сегодня, 11:06

Тренер «Монако» назвал причину трудностей Головина на старте сезона

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Главный тренер «Монако» Адольф Хюттер рассказал, с чем связаны трудности российского полузащитника команды Александра Головина в начале нынешнего сезона.

«Основной причиной его трудностей является травма в предсезонке, но он борется за то, чтобы вернуться в свою лучшую форму. Сейчас мы часто говорим о проблемах в атаке, но я доволен тем, что у нас одинаковое количество очков с «ПСЖ», — приводит слова Хюттера сайт клуба.

На счету 28-летнего Головина восемь сыгранных встреч в текущей кампании, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями.

После 8 туров лиги 1 «Монако» располагается на втором месте в таблице, набрав 20 очков. Столько же баллов имеет «ПСЖ», опережающий монегасков по дополнительным показателям.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)

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