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Франция

23 января 2019, 10:18

Тренер "Нанта" - о пропавшем игроке: "Мы все уже ожидаем самого худшего"

Сергей Максименков
Корреспондент
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Главный тренер "Нанта"  Вахид Халилходжич считает, что очень мало шансов узнать хорошие новости о бывшем нападающем команды Эмилиано Сале. 28-летний аргентинец, перешедший несколько дней назад в "Кардифф", пропал в понедельник вечером над Ла Маншем, когда летел в Великобританию на частном самолете.

– Что вы хотите от меня услышать? – цитирует RMC Халилходжича. – Я потрясен. Прошло уже слишком много времени. Так что положение тяжелое. Мы все ждем, но информации очень мало. Мы все уже ожидаем самого худшего.

Вахид Халилходжич
ФК Кардифф Сити
ФК Нант
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