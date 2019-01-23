Тренер "Нанта" - о пропавшем игроке: "Мы все уже ожидаем самого худшего"

Главный тренер "Нанта" Вахид Халилходжич считает, что очень мало шансов узнать хорошие новости о бывшем нападающем команды Эмилиано Сале. 28-летний аргентинец, перешедший несколько дней назад в "Кардифф", пропал в понедельник вечером над Ла Маншем, когда летел в Великобританию на частном самолете.

– Что вы хотите от меня услышать? – цитирует RMC Халилходжича. – Я потрясен. Прошло уже слишком много времени. Так что положение тяжелое. Мы все ждем, но информации очень мало. Мы все уже ожидаем самого худшего.