Тренер «ПСЖ» Энрике — о ничьей с «Лорьяном»: «Мы провели плохой матч»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал ничью в матче 10-го тура Лиги 1 с «Лорьяном» (1:1).

«Почему они доставили нам столько проблем? Все просто. Думаю, мы провели плохой матч. Мы очень слабо сыграли в первом тайме: не создали ни одного момента, соперник грамотно защищался и нам было тяжело. Думаю, нам не хватало ясности в действиях. Мы не создавали моментов, в таких условиях сложно победить на выезде. Глубокая оборона «Лорьяна»? Мы к этому привыкли, поскольку большинство команд так играют», — приводит слова Энрике Footmercato.

«ПСЖ» с 21 очком лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции.