30 октября, 10:34
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал ничью в матче 10-го тура Лиги 1 с «Лорьяном» (1:1).
«Почему они доставили нам столько проблем? Все просто. Думаю, мы провели плохой матч. Мы очень слабо сыграли в первом тайме: не создали ни одного момента, соперник грамотно защищался и нам было тяжело. Думаю, нам не хватало ясности в действиях. Мы не создавали моментов, в таких условиях сложно победить на выезде. Глубокая оборона «Лорьяна»? Мы к этому привыкли, поскольку большинство команд так играют», — приводит слова Энрике Footmercato.
«ПСЖ» с 21 очком лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции.