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Сегодня, 13:38

Луис Энрике — журналисту: «Ты самый неприятный парень в истории мирового футбола»

Виктория Кравченко
Луис Энрике.
Фото Reuters
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике резко ответил журналисту, который задавал вопросы о победном матче 8-го тура лиги 1 с «Ренном» (3:1). Специалист остался недоволен этой встречей.

«Ты концентрируешься только на негативе. Это меня волнует. И так все интервью. Ты самый неприятный парень в истории мирового футбола. Однажды мы победили со счетом 4:1, и он сказал мне, что мы заслуживали поражения», — цитирует Энрике Mundo Deportivo.

Он также отметил, что все обычно понимают, что футбол состоится из множества аспектов.

После восьми туров чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 15 очков и на данный момент располагается на 3-м месте.

ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ренн
Луис Энрике
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