Тренер «ПСЖ» Энрике считает Дембеле великолепным игроком

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился мнением об игре нападающего Усмана Дембеле.

«Если бы я был фанатом любой команды, то заплатил бы за билет, чтобы увидеть игру Дембеле. Он может трижды промазать, но он волшебник. Великолепный игрок. Он скоро забьет», — приводит в Twitter слова Энрике журналист Фабрицио Романо.

26-летний француз перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в летнее трансферное окно. В текущем сезоне футболист провел 5 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Его действующее соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.