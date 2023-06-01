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Сегодня, 14:38

Тренер «ПСЖ» Гальтье объявил об уходе Месси в конце сезона

Игнат Заздравин
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье заявил, что матч против «Клермона» в 38-м туре лиги 1 станет для Лионеля Месси последним за клуб.

Контракт 35-летнего аргентинца с парижанами завершается в конце сезона.

«Мне выпала честь тренировать лучшего игрока в истории футбола. Матч против «Клермона» станет последним для Лео на «Парк де Пренс» — приводит слова Гальте журналист Фабрицио Романо.

Месси выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. С того момента он провел за парижан 74 матча, в которых забил 32 мяча и отдал 35 голевых передач.

Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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