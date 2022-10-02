Тренер «ПСЖ» Гальтье рассказал о состоянии Килиана Мбаппе

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье рассказал, почему форвард Килиан Мбаппе остался в запасе на матч против «Ниццы» (2:1).

«Мбаппе получил ушиб бедра в матче против Дании в Лиге наций. Синяк не сошел полностью, мы решили сильно не рисковать. Хотя сам Килиан готов был выйти на поле с первых минут», — цитирует Мбаппе Lequipe.

Килиан вошел в игру на 59-й минуте. Спустя 24 минуты он забил гол. В этом сезоне он забил 8 голов в 8 матчах.