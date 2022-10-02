Тренер «ПСЖ» Гальтье рассказал о состоянии Килиана Мбаппе

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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье рассказал, почему форвард Килиан Мбаппе остался в запасе на матч против «Ниццы» (2:1).
«Мбаппе получил ушиб бедра в матче против Дании в Лиге наций. Синяк не сошел полностью, мы решили сильно не рисковать. Хотя сам Килиан готов был выйти на поле с первых минут», — цитирует Мбаппе Lequipe.
Килиан вошел в игру на 59-й минуте. Спустя 24 минуты он забил гол. В этом сезоне он забил 8 голов в 8 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования