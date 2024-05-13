Энрике: «Было честью тренировать Мбаппе — он идеален»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился мнением о нападающем парижан Килиане Мбаппе.

«Для меня было честью тренировать Килиана Мбаппе. Он всегда был идеален — ролевая модель. Не могу сказать ничего плохого о нем. У меня к нему нет ни одной претензии. Его поведение было просто превосходным», — цитирует тренера Canal+.

10 мая форвард объявил, что покинет столичный клуб по окончании этого сезона. В этом сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 47 матчей, забил 44 гола и сделал 10 результативных передач.