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Энрике: «Было честью тренировать Мбаппе — он идеален»

Руслан Минаев
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился мнением о нападающем парижан Килиане Мбаппе.

«Для меня было честью тренировать Килиана Мбаппе. Он всегда был идеален — ролевая модель. Не могу сказать ничего плохого о нем. У меня к нему нет ни одной претензии. Его поведение было просто превосходным», — цитирует тренера Canal+.

10 мая форвард объявил, что покинет столичный клуб по окончании этого сезона. В этом сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 47 матчей, забил 44 гола и сделал 10 результативных передач.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
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