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Главный тренер «ПСЖ» Энрике: «Побить рекорд «Милана» — это восхитительно»

Алина Савинова
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил рекорд команды по длительности беспроигрышной серии в гостевых матчах в истории топ-5 лиг Европы.

Во вторник, 22 апреля, «парижане» сыграли вничью с «Нантом» (1:1) в перенесенном 29-м туре чемпионата Франции. «ПСЖ» провел 39 матчей подряд без поражений на выезде (30 побед, 9 ничьих) и превзошел рекорд «Милана», установленный в 1993 году.

«Побить рекорд «Милана» — особенное событие, это восхитительно. Эта серия началась с Кристофа Гальтье, так что я снимаю перед ним шляпу. Все прекрасно, кроме сегодняшнего результата, — мы хотели победить», — приводит L'Еquipe слова Гвардиолы.

«ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции в нынешнем сезоне. За четыре тура до окончания турнира команда с 78 очками располагается на первом месте в лиге 1.

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Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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