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Сегодня, 19:20

Тренер «Ренна» Женезьо — об отъезде Месси в Саудовскую Аравию: «Клуб должен быть превыше всего»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Ренна» Бруно Женезьо прокомментировал скандал, связанный с отстранением форварда «ПСЖ» Лионеля Месси от тренировок и матчей после отъезда аргентинца в Саудовскую Аравию.

«Я не знаю точной подоплеки этой ситуации, но клуб должен быть превыше всего, выше игроков, тренера, спортивного директора, всех людей, которые там работают, потому что только так мы можем побеждать», — цитирует Женезьо Ouest-France.

Ранее 35-летний аргентинец уехал в Саудовскую Аравию после поражения «ПСЖ» от «Лорьяна» (1:3) в 33-м туре. Сообщалось, что Месси не получил разрешения от поездку от главного тренера парижан Кристофа Гальтье или советника клуба Луиша Кампуша, в связи с чем форварда отстранили от игр и тренировок на две недели.

Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ренн
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