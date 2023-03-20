Тренер «Ренна» Женезьо выступил в защиту Гальтье после победы над «ПСЖ»

Сегодня, 17:50
Главный тренер «Ренна» Бруно Женезьо поддержал Кристофа Гальтье, возглавляющего «ПСЖ», после победы над парижанами (2:0) в 28-м туре французской лиги 1.
«Мы делаем одну и ту же работу. Конечно, я рад победе, но я знаю, что Кристоф может чувствовать. Сейчас наступил международный перерыв, поэтому я сказал ему хорошо отдохнуть и максимально использовать паузу перед оставшимися турами. Мы встретимся с ним в других условиях», — цитирует Женезьо RMC Sport.
«ПСЖ» с 66 очками лидирует в турнирной таблице лиги 1 после 28 туров. «Ренн» — пятый (50 очков).