Кафанов перечислил главных конкурентов Сафонова в сборной России

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов назвал главных конкурентов голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в национальной команде.

«Матвей на сегодня — номер один. Остальная четверка — Саша Максименко, Андрей Лунев, Женя Латышонок и Илья Лантратов — тоже в основной обойме сборной. Каждый из них может занять место в воротах в любом матче, и не исключаю, что появятся еще новые имена.

Кто из этой четверки главный конкурент Сафонова? Тот, кто на момент проведения сбора будет лучше готов к конкретному матчу», — цитирует Кафанова Metaratings.ru.

25-летний Сафонов провел в этом сезоне 6 матчей за «ПСЖ» и в трех отстоял на ноль.