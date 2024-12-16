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Сегодня, 19:50

Кафанов перечислил главных конкурентов Сафонова в сборной России

Руслан Минаев
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Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов назвал главных конкурентов голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в национальной команде.

«Матвей на сегодня — номер один. Остальная четверка — Саша Максименко, Андрей Лунев, Женя Латышонок и Илья Лантратов — тоже в основной обойме сборной. Каждый из них может занять место в воротах в любом матче, и не исключаю, что появятся еще новые имена.

Кто из этой четверки главный конкурент Сафонова? Тот, кто на момент проведения сбора будет лучше готов к конкретному матчу», — цитирует Кафанова Metaratings.ru.

25-летний Сафонов провел в этом сезоне 6 матчей за «ПСЖ» и в трех отстоял на ноль.

Источник: Metaratings.ru
Матвей Сафонов
Сборная России по футболу
Виталий Кафанов
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