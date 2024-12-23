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Кафанов: «Травма у Доннаруммы серьезная, но он достаточно быстро вернется в строй»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал «СЭ» травму голкипера «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы.

«Травма серьезная, но если ничего не сломано, как это бывало у других вратарей, то Доннарумма достаточно быстро вернется в строй. Думаю, уже после отпуска. Не знаю, будет ли он в дальнейшем играть в маске, но когда вратарь такую профессию выбирает, он готов психологически к таким моментам. Думаю, в дальнейшем это не повлияет на его психологическое состояние», — сказал Кафанов «СЭ».

25-летний итальянец в этом сезоне сыграл в 16 матчах во всех турнирах и пропустил 15 мячей, сыграв при этом 5 раз на ноль.

Джанлуиджи Доннарумма
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Виталий Кафанов
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