Тренер вратарей «Краснодара» объяснил, в чем Сафонов превосходит Доннарумму

Тренер вратарей «Краснодара» Михаил Савченко прокомментировал «СЭ» переход голкипера «быков» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Рад за Матвея! «ПСЖ» — хорошее продолжение карьеры. Он заслужил это. Бесспорно, Матвей может конкурировать с Доннаруммой. Слышал, как футбольные эксперты говорили, что Сафонов плохо играет ногами. Как его тренер, считаю, он хорошо играет. Если брать только один эпизод и говорить об ошибке, то тоже можно сказать, что Доннарумма вообще не умеет играть ногами.

Сафонов по определенным качествам превосходит Джанлуиджи. Матвей обладает прекрасными лидерскими качествами и темпераментом. Способность к аналитической деятельности позволяет ему быстро решать задачи на футбольном поле, он умеет генерировать идеи, его психологическая устойчивость на высочайшем уровне, и он очень быстрый — это незаменимые качества для вратаря. У него есть все, чтобы стать первым номером в «ПСЖ», — сказал Савченко «СЭ».

14 июня «Краснодар» объявил о переходе 25-летнего Сафонова в «ПСЖ». Французский клуб подписал контракт с россиянином до конца июня 2029 года.

Сафонов является воспитанником академии «Краснодара». В сезоне-2023/24 голкипер провел 30 матчей за «быков», пропустил 27 голов и отыграл 11 встреч на ноль.