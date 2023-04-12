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Франция

Сегодня, 17:13

Тренера «ПСЖ» Гальтье обвинили в расизме, когда он работал в «Ницце»

Виталий Косик
Корреспондент
Кристоф Гальтье.
Фото AFP
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Главного тренера «ПСЖ» Кристофа Гальтье обвинили в расизме, когда он работал в «Ницце», сообщает RMC Sport.

По информации источника, специалист отправил бывшему директору «Ниццы» Жюльену Фурнье письмо, в котором указывал на недопустимость нахождения в команде большого количества чернокожих и мусульман.

Гальтье работает в «ПСЖ» с лета 2022 года.

Его команда располагается на первом месте в турнирной таблице лиги 1, набрав 69 очков за 30 туров. В текущем сезоне команда вылетела из Лиги чемпионов, уступив «Баварии» в 1/8 финала турнира.

Футбол
ФК Ницца
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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