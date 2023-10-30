Тренеру «Лиона» Гроссо наложили 13 швов после нападения фанатов «Марселя» на автобус команды

Главному тренеру «Лиона» Фабио Гроссо наложили 13 швов на лице после инцидента с нападением болельщиков «Марселя» на автобус команды перед матчем команд в 10-м туре французской лиги 1, сообщает Sky Sport Italia.

29 октября фанаты «Марселя» напали на автобус «Лиона» по дороге на стадион. Они забрасывали транспорт камнями. Гроссо пострадал от разбитых осколков окон, которые прилетели ему в лицо.

Встреча между «Марселем» и «Лионом», которая должна была пройти 29 октября, перенесена на более поздний срок.