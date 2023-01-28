«Ланс» на последних минутах спасся от поражения в матче с «Труа»

Сегодня, 20:54
«Труа» дома сыграл вничью с «Лансом» в матче 20-го тура чемпионата Франции — 1:1.
Счет в игре на 50-й минуте открыл защитник хозяев поля Яссер Ларуси. На 88-й минуте футболист гостей Адриен Томассон сравнял и спас команду от поражения.
«Труа» занимает 14-й место в лиге 1 (19 очков). «Ланс» находится на второй строчке (45).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования