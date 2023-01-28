«Ланс» на последних минутах спасся от поражения в матче с «Труа»

«Труа» дома сыграл вничью с «Лансом» в матче 20-го тура чемпионата Франции — 1:1. Счет в игре на 50-й минуте открыл защитник хозяев поля Яссер Ларуси. На 88-й минуте футболист гостей Адриен Томассон сравнял и спас команду от поражения. «Труа» занимает 14-й место в лиге 1 (19 очков). «Ланс» находится на второй строчке (45).