«Лион» обыграл «Труа» в матче лиги 1

«Лион» на выезде обыграл «Труа» в матче 22-го тура чемпионата Франции — 3:1.

В составе победителей голы забили Брэдли Баркола, Райан Шерки и Александр Ляказетт. За проигравшую команду отметился Рони Лопеш.

«Лион» занимает восьмое место в турнирной таблице лиги 1, набрав 32 очка. «Труа» находится на 16-й строчке (19 очков).