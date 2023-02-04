«Лион» обыграл «Труа» в матче лиги 1

Сегодня, 22:53
«Лион» на выезде обыграл «Труа» в матче 22-го тура чемпионата Франции — 3:1.
В составе победителей голы забили Брэдли Баркола, Райан Шерки и Александр Ляказетт. За проигравшую команду отметился Рони Лопеш.
«Лион» занимает восьмое место в турнирной таблице лиги 1, набрав 32 очка. «Труа» находится на 16-й строчке (19 очков).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования