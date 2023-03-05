«Монако» упустил победу над «Труа» из-за пропущенного гола на 90-й минуте

«Монако» сыграл вничью с «Труа» на выезде в матче 26-го тура чемпионата Франции — 2:2.

Полузащитник хозяев Роминг Куаме открыл счет на 31-й минуте. На 80-й и 83-й минутах форвард монегасков Виссам Бен Йеддер забил и вывел гостей вперед, но на 90-й минуте форвард «Труа» Айке Угбо спас свою команду от поражения.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле весь матч и получил желтую карточку.

«Монако» занимает третье место в турнирной таблице лиги 1 с 51 очком, «Труа» занимает 19-ю строчку с 20 очками.