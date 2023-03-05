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Франция

Сегодня, 16:56

«Монако» упустил победу над «Труа» из-за пропущенного гола на 90-й минуте

Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Головин (в центре).
Фото Global Look Press
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«Монако» сыграл вничью с «Труа» на выезде в матче 26-го тура чемпионата Франции — 2:2.

Полузащитник хозяев Роминг Куаме открыл счет на 31-й минуте. На 80-й и 83-й минутах форвард монегасков Виссам Бен Йеддер забил и вывел гостей вперед, но на 90-й минуте форвард «Труа» Айке Угбо спас свою команду от поражения.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле весь матч и получил желтую карточку.

«Монако» занимает третье место в турнирной таблице лиги 1 с 51 очком, «Труа» занимает 19-ю строчку с 20 очками.

Франция. Лига 1. 26-й тур
05 мар, 15:00. Stade de l'Aube (Труа)
Труа
2:2
Монако

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК Труа
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