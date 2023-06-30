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Франция

Сегодня, 17:25

«Труа» объявил об уходе Адиля Рами

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Труа» официально объявил об уходе из клуба защитника Адиля Рами.

37-летний футболист покидает клуб в связи с истечением контракта, который был рассчитан до 30 июня 2023 года.

Француз выступал за «Труа» на протяжении двух сезонов. На его счету 39 матчей, 3 гола и 1 результативная передача.

Напомним, в феврале 2020 года Рами стал игроком «Сочи», но так и не провел за клуб ни одного матча. В мае российский клуб расторг контракт с защитником.

Ранее чемпион мира-2018 выступал за «Боавишту», «Фенербахче», «Марсель», «Севилью», «Милан», «Валенсию» и «Лилль».

Источник: ФК Труа
Адиль Рами
Футбол
ФК Труа
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