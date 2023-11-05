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Франция

Сегодня, 19:02

Дубль Байо принес «Гавру» победу над «Тулузой», Кузяев отыграл весь матч

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Тулуза» — «Гавр».
Фото Global Look Press
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«Гавр» на выезде обыграл «Тулузу» в матче 11-го тура французской лиги 1 — 2:1.

Счте на 49-й минуте открыл Тейс Даллинга. Победу гостям принес дубль Мохамеда Байо. Форвард отличился на 78-й и 90+6-й минутах.

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел в стартовом составе команды и отыграл весь матч.

«Гавр» (14 очков) занимает седьмое место в лиге 1. «Тулуза» (11) идет 14-й в турнирной таблице чемпионата Франции.

В параллельных матчах «Реймс» в гостях с минимальным счетом обыграл «Нант» (1:0), а «Клермон» на выезде сыграл вничью с «Страсбуром» — 0:0.

Франция. Лига 1. 11-й тур
05 нояб, 17:00. Stadium de Toulouse (Тулуза)
Тулуза
1:2
Гавр
Франция. Лига 1. 11-й тур
05 нояб, 17:00. Stade de la Meinau (Страсбург)
Страсбур
0:0
Клермон Фут
Франция. Лига 1. 11-й тур
05 нояб, 17:00. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
0:1
Реймс

Источник: Таблица лиги 1
Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
ФК Тулуза
0
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