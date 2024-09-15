«Гавр» на выезде уступил «Тулузе», Кузяев провел на поле весь матч

«Гавр» на выезде потерпел поражение от «Тулузы» в матче 4-го тура чемпионата Франции — 0:2.

Счет на 70-й минуте открыл Шави Бабика. За четыре минуты до окончания основного времени Янн Гбохо увеличил преимущество хозяев.

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел на поле в стартовом составе своей команде и отыграл все 90 минут.

После этой игры «Гавр» с 6 очками опустился на 9-ю позицию в таблице лиги 1. «Тулуза» (5) располагается на 11-й строчке.

В другом матче дня «Реймс» обыграл «Нант» (2:1), а «Страсбур» и «Анже» сыграли вничью (1:1).