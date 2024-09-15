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Франция

Сегодня, 19:52

«Гавр» на выезде уступил «Тулузе», Кузяев провел на поле весь матч

Алина Савинова
Кристиан Кассерес, Готье Льорис и Далер Кузяев (слева направо).
Фото Global Look Press
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«Гавр» на выезде потерпел поражение от «Тулузы» в матче 4-го тура чемпионата Франции — 0:2.

Счет на 70-й минуте открыл Шави Бабика. За четыре минуты до окончания основного времени Янн Гбохо увеличил преимущество хозяев.

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел на поле в стартовом составе своей команде и отыграл все 90 минут.

После этой игры «Гавр» с 6 очками опустился на 9-ю позицию в таблице лиги 1. «Тулуза» (5) располагается на 11-й строчке.

Франция. Лига 1. 4-й тур
15 сент, 18:00. Stadium de Toulouse (Тулуза)
Тулуза
2:0
Гавр

В другом матче дня «Реймс» обыграл «Нант» (2:1), а «Страсбур» и «Анже» сыграли вничью (1:1).

Франция. Лига 1. 4-й тур
15 сент, 18:00. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
1:2
Реймс
Франция. Лига 1. 4-й тур
15 сент, 18:00. Stade de la Meinau (Страсбург)
Страсбур
1:1
Анже
Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
ФК Тулуза

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