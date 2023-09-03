Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 16:04

«Тулуза» упустила победу над «Клермоном» в матче лиги 1

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

«Тулуза» дома сыграла вничью с «Клермоном» в матче 4-го тура лиги 1 — 2:2.

Голами за хозяев отметились Закария Абухляль (8-я минута) и Франк Магри (14-я). У гостей забили Греджон Кьей (34-я) и Флоран Ожье (90+6-я).

«Тулуза» с 5 очками занимает 10-е место в лиге 1, а «Клермон» — 17-й (1 балл).

Франция. Лига 1. 4-й тур
03 сент, 14:00. Stadium de Toulouse (Тулуза)
Тулуза
2:2
Клермон Фут

Футбол
ФК Клермон Фут
ФК Тулуза
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Футбол отстранили на 10 лет, хоккей — на 7». Разбираем громкое заявление Сергея Федорова
Вратарь Иван Федотов попал в заявку ЦСКА на матч КХЛ с «Ак Барсом»
Врачи рассказали о состоянии актера Алексея Янина
Украине предрекли тяжелые последствия из-за желания атаковать Крым
СМИ сообщили о госпитализации двух батальонов ВСУ из-за вспышки легионеллеза
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 4 3 1 0 13-5 10
2
 Марсель 4 2 2 0 7-4 8
3
 Брест 4 2 1 1 5-5 7
4
 Ренн 4 1 3 0 8-4 6
5
 Реймс 3 2 0 1 6-3 6
6
 Страсбур 3 2 0 1 4-4 6
7
 Лорьян 3 1 2 0 5-2 5
8
 ПСЖ 3 1 2 0 4-2 5
9
 Тулуза 4 1 2 1 5-6 5
10
 Монпелье 3 1 1 1 7-6 4
11
 Лилль 3 1 1 1 4-5 4
12
 Метц 3 1 1 1 4-7 4
13
 Ницца 3 0 3 0 2-2 3
14
 Гавр 3 0 2 1 5-6 2
15
 Нант 4 0 2 2 5-8 2
16
 Лион 3 0 1 2 2-6 1
17
 Клермон Фут 4 0 1 3 4-9 1
18
 Ланс 4 0 1 3 4-10 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
1.09 22:00
Нант – Марсель
 1 : 1
2.09 18:00
Брест – Ренн
 0 : 0
2.09 22:00
Монако – Ланс
 3 : 0
3.09 14:00
Тулуза – Клермон Фут
 2 : 2
3.09 16:00
Гавр – Лорьян
 - : -
3.09 16:00
Лилль – Монпелье
 - : -
3.09 16:00
Метц – Реймс
 - : -
3.09 18:05
Ницца – Страсбур
 - : -
3.09 21:45
Лион – ПСЖ
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «ПСЖ» рассчитывают расстаться с Навасом до закрытия трансферного окна

Кузяев забил второй гол за «Гавр» в ворота «Лорьяна»