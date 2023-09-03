«Тулуза» упустила победу над «Клермоном» в матче лиги 1

Сегодня, 16:04
«Тулуза» дома сыграла вничью с «Клермоном» в матче 4-го тура лиги 1 — 2:2.
Голами за хозяев отметились Закария Абухляль (8-я минута) и Франк Магри (14-я). У гостей забили Греджон Кьей (34-я) и Флоран Ожье (90+6-я).
«Тулуза» с 5 очками занимает 10-е место в лиге 1, а «Клермон» — 17-й (1 балл).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|4
|3
|1
|0
|13-5
|10
|
2
|Марсель
|4
|2
|2
|0
|7-4
|8
|
3
|Брест
|4
|2
|1
|1
|5-5
|7
|
4
|Ренн
|4
|1
|3
|0
|8-4
|6
|
5
|Реймс
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
6
|Страсбур
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
7
|Лорьян
|3
|1
|2
|0
|5-2
|5
|
8
|ПСЖ
|3
|1
|2
|0
|4-2
|5
|
9
|Тулуза
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
10
|Монпелье
|3
|1
|1
|1
|7-6
|4
|
11
|Лилль
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
12
|Метц
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
13
|Ницца
|3
|0
|3
|0
|2-2
|3
|
14
|Гавр
|3
|0
|2
|1
|5-6
|2
|
15
|Нант
|4
|0
|2
|2
|5-8
|2
|
16
|Лион
|3
|0
|1
|2
|2-6
|1
|
17
|Клермон Фут
|4
|0
|1
|3
|4-9
|1
|
18
|Ланс
|4
|0
|1
|3
|4-10
|1
|1.09
|22:00
|
Нант – Марсель
|1 : 1
|2.09
|18:00
|
Брест – Ренн
|0 : 0
|2.09
|22:00
|
Монако – Ланс
|3 : 0
|3.09
|14:00
|
Тулуза – Клермон Фут
|2 : 2
|3.09
|16:00
|
Гавр – Лорьян
|- : -
|3.09
|16:00
|
Лилль – Монпелье
|- : -
|3.09
|16:00
|
Метц – Реймс
|- : -
|3.09
|18:05
|
Ницца – Страсбур
|- : -
|3.09
|21:45
|
Лион – ПСЖ
|- : -