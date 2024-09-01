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«Марсель» в большинстве обыграл «Тулузу» в матче лиги 1

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Марсель» на выезде победил «Тулузу» в матче 3-го тура чемпионата Франции — 3:1.

За гостей дубль оформил Мэйсон Гринвуд, который забил на 16-й и 17-й минутах. На 27-й минуте игрок «Тулузы» Франк Магри получил красную карточку и оставил команду в меньшинстве.

На 52-й минуте защитник хозяев поля Чарли Крессуэлл забил в свои ворота. На 90-й минуте форвард «Тулузы» Шави Бабика забил единственный гол своей команды.

«Марсель» набрал 7 очков в 3 матчах и занимает первое место в лиге 1. «Тулуза» находится на 13-й строчке с 2 баллами.

Франция. Лига 1. 3-й тур
31 авг, 22:00. Stadium de Toulouse (Тулуза)
Тулуза
1:3
Марсель

Источник: Таблица лиги 1
ФК Марсель
ФК Тулуза
0
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