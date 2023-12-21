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Франция

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«Монако» обыграл «Тулузу». Головин получил красную карточку

Евгений Козинов
Корреспондент
20 декабря. Тулуза — Монако — 1:2. Александр Головин (справа).
Фото AFP
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«Монако» выиграл у «Тулузы» в матче 17-го тура чемпионата Франции — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Мунисипаль» в Тулузе.

Нападающий хозяев Франк Магри на 5-й минуте встречи открыл счет. Монегаски еще до перерыва отыгрались и вышли вперед благодаря дублю Виссама бен Йеддера.

Во второй половине голов забито не было несмотря на то, что на 51-й минуте российский полузащитник Александр Головин получил красную карточку.

«Монако» набрал 33 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице. «Тулуза» идет на 16-й строчке — 14 очков.
Франция. Лига 1. 17-й тур
20 дек, 23:00. Stadium de Toulouse (Тулуза)
Тулуза
1:2
Монако
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК Тулуза
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