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«Тулуза» — «Монако»: смотреть трансляцию матча французской лиги 1 в прямом эфире

Видеотрансляция матча лиги 1 «Тулуза» — «Монако» начнется в 23.00 мск 20 декабря
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Александр Головин.
Александр Головин (с мячом).
Фото AFP
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20 декабря «Тулуза» на своем домашнем стадионе сыграет против «Монако» в матче 17-го тура чемпионата Франции по футболу сезона 2023 / 2024. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Тулуза» — «Монако» можно бесплатно и в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте». Ключевые события игры лиги 1 будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

В последний раз команды играли друг с другом 3 июня 2023 года. Тогда «Тулуза» в гостях победила «Монако» со счетом 2:1 в 38-м туре чемпионата Франции прошлого сезона.

«Тулуза» с 14 очками располагается на 15-й строчке в турнирной таблице лиги 1. Монегаски с 30 баллами занимают третье место.

В текущем сезоне российский полузащитник Александр Головин провел за «Монако» 14 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи.

Чемпионат Франции по футболу: новости и статьи, обзоры и расписание игр, результаты и календарь, статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК Тулуза
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