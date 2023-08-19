Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

19 августа, 23:59

Гол Мбаппе не помог «ПСЖ» обыграть «Тулузу»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Тулуза» — «ПСЖ».
Фото Reuters
Telegram Дзен

«ПСЖ» в гостях сыграл вничью с «Тулузой» в матче 2-го тура французской лиги 1 — 1:1.

На 62-й минуте парижан вывел вперед гол Килиана Мбаппе, который реализовал пенальти, но команда Луиса Энрике не удержала победу — на 87-й минуте с одиннадцатиметрового в ворота «ПСЖ» отличился Закария Абухляль.

«ПСЖ» во второй раз подряд потерял очки и с 2 баллами идет на восьмой строчке в лиге 1. «Тулуза» с 4 очками занимает третье место в турнирной таблице.

В следующем туре команда Луиса Энрике 26 августа дома сыграет с «Лансом», а «Тулуза» на день позже в гостях сыграет со «Страсбуром».

Франция. Лига 1. 2-й тур
19 авг, 22:00. Stadium de Toulouse (Тулуза)
Тулуза
1:1
ПСЖ
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Тулуза
1
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Тулуза 2 1 1 0 3-2 4
2
 Марсель 2 1 1 0 4-3 4
3
 Монпелье 2 1 1 0 6-3 4
4
 Страсбур 1 1 0 0 2-1 3
5
 Брест 1 1 0 0 3-2 3
6
 Ренн 1 1 0 0 5-1 3
7
 Монако 1 1 0 0 4-2 3
8
 ПСЖ 2 0 2 0 1-1 2
9
 Ницца 1 0 1 0 1-1 1
10
 Лилль 1 0 1 0 1-1 1
11
 Гавр 1 0 1 0 2-2 1
12
 Метц 2 0 1 1 3-7 1
13
 Лорьян 1 0 1 0 0-0 1
14
 Реймс 1 0 0 1 1-2 0
15
 Лион 2 0 0 2 2-6 0
16
 Клермон Фут 1 0 0 1 2-4 0
17
 Ланс 1 0 0 1 2-3 0
18
 Нант 1 0 0 1 1-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
18.08 22:00
Метц – Марсель
 2 : 2
19.08 20:00
Лион – Монпелье
 1 : 4
19.08 22:00
Тулуза – ПСЖ
 1 : 1
20.08 14:00
Лилль – Нант
 - : -
20.08 16:00
Гавр – Брест
 - : -
20.08 16:00
Лорьян – Ницца
 - : -
20.08 16:00
Реймс – Клермон Фут
 - : -
20.08 18:05
Монако – Страсбур
 - : -
20.08 21:45
Ланс – Ренн
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мбаппе забил в первом матче после возвращения в основу «ПСЖ»