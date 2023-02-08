«Тулуза» победила «Реймс» и вышла в четвертьфинал Кубка Франции

«Тулуза» на своем поле обыграла «Реймс» в матче 1/8 финала Кубка Франции — 3:1.

Счет в матче был открыт на 23-й минуте — автогол записали на голкипера «Реймса» Йеванна Диуфа. На 35-й минуте нападающий Закария Абухляль удвоил преимущество «Тулузы», еще один гол забил хавбек Фарес Шаиби на 62-й минуте.

«Реймс» отыграл один мяч в конце второго тайма, забитый мяч в свой актив записал полузащитник Йенс Каюсте.

В другом матче «Нант» по пенальти обыграл Анже. Основное время завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти «Нант» оказался точнее — 4:2.

В основное время у «Анже» отличился нападающий Абдалла Сима, у «Нанта» — полузащитник Флоран Молле.

«Родез» в матче 1/8 финала Кубка Франции на выезде обыграл «Осер» — 3:2.

В составе победителей голы забили нападающие Джозеф Мендеш, Киллиан Корредор и Пак Чунь Бин.

За «Осер» отличились форвард М`Бай Ньянг и защитник Жубал.