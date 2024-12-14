Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Франция. Новости
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 00:42

«Тулуза» выиграла у «Сент-Этьена»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Тулуза» обыграла «Сент-Этьен» в матче 15-го тура чемпионата Франции — 2:1. Игра прошла на стадионе муниципальном стадионе Тулузы.

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины нападающий гостей Лукас Стассин открыл счет. Однако почти сразу же «фиолетовые» отыгрались благодаря голу габонского форварда Шави Бабика. В концовке марокканец Закария Абухляль забил победный мяч.

«Тулуза» набрала 21 очко и поднялась на 8-е место в турнирной таблице. «Сент-Этьен» с 13 очками — 16-й.

Франция. Лига 1. 15-й тур
13 дек, 22:45. Stadium de Toulouse (Тулуза)
Тулуза
2:1
Сент-Этьен

Футбол
ФК Сент-Этьен
ФК Тулуза
Читайте также
В Грузии назвали путем в никуда интеграцию в Евросоюз
Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру Viber на территории России
Главный тренер «Спартака» Станкович развелся после 23 лет брака
Премьер-министр Армении Пашинян вылетел в Москву
«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице общего этапа ЛЧ
Украинцы устроили истерику. Чем обернулась жеребьевка квалификации на ЧМ-2026
Сегодня
Вчера
Неделя