Тумилович считает, что в 2025 году Сафонов станет первым номером «ПСЖ»

Экс-вратарь сборной Белоруссии Геннадий Тумилович оценил выступления голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«В 2025 году Сафонов станет первым номером «ПСЖ». Доннарумма — фигня, а не вратарь. Пока все к этому идет. Да, Матвей иногда выходил из-за травмы конкурента, но факт есть факт.

Суперкубок есть? Есть. В Лиге чемпионов играет? Играет. В чемпионате играет? Играет. Все ж его отправили в аренду еще до его перехода. Понятно, что ему есть над чем работать, во Франции все-таки другой уровень футбола, но пока Сафонов вступает более, чем достойно», — сказал Тумилович Metaratings.ru.

25-летний вратарь Матвей Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. С того момента он провел за «ПСЖ» 8 матчей, пропустил 6 мячей и трижды отыграл на ноль.