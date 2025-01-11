Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Франция. Новости
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 18:06

Тумилович считает, что в 2025 году Сафонов станет первым номером «ПСЖ»

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Экс-вратарь сборной Белоруссии Геннадий Тумилович оценил выступления голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«В 2025 году Сафонов станет первым номером «ПСЖ». Доннарумма — фигня, а не вратарь. Пока все к этому идет. Да, Матвей иногда выходил из-за травмы конкурента, но факт есть факт.

Суперкубок есть? Есть. В Лиге чемпионов играет? Играет. В чемпионате играет? Играет. Все ж его отправили в аренду еще до его перехода. Понятно, что ему есть над чем работать, во Франции все-таки другой уровень футбола, но пока Сафонов вступает более, чем достойно», — сказал Тумилович Metaratings.ru.

25-летний вратарь Матвей Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. С того момента он провел за «ПСЖ» 8 матчей, пропустил 6 мячей и трижды отыграл на ноль.

Источник: Metaratings.ru
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Читайте также
В Крыму сообщили о массовой DDoS-атаке на операторов связи
Путин присвоил звание Героя России ефрейтору Григорьеву
В Сухуме задержан устроивший перестрелку в кафе и ранивший троих человек мужчина
Игрок «Норильского никеля» Нандо покинул поле из-за расистских оскорблений
Телеведущий Чарли Кирк призвал перенести Олимпиаду-2028 из Лос-Анджелеса
Голевое безумие, 12 секунд восстания и травма лучшего вратаря КХЛ. Что случилось в матче «Локомотив» - «Спартак»
Сегодня
Вчера
Неделя