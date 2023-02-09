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Франция

Сегодня, 09:05

У Месси есть несколько вариантов продолжения контракта с «ПСЖ»

Виталий Косик
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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У аргентинского нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси есть два варианта для продолжения контракта с парижским клубом, сообщает Sport.es.

По информации издания, руководство команды предлагает звездному аргентинцу однолетний контракт или однолетнее соглашение с возможностью продления. Окончательный выбор остается за футболистом.

Также сообщается, что стороны еще не смогли договориться насчет финансовых условий сделки.

35-летний Месси выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. Его действующее соглашение рассчитано до июня 2023 года.

В текущем сезоне аргентинец провел за парижан 25 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 14 результативных передач.

Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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