У Месси есть несколько вариантов продолжения контракта с «ПСЖ»

У аргентинского нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси есть два варианта для продолжения контракта с парижским клубом, сообщает Sport.es.

По информации издания, руководство команды предлагает звездному аргентинцу однолетний контракт или однолетнее соглашение с возможностью продления. Окончательный выбор остается за футболистом.

Также сообщается, что стороны еще не смогли договориться насчет финансовых условий сделки.

35-летний Месси выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. Его действующее соглашение рассчитано до июня 2023 года.

В текущем сезоне аргентинец провел за парижан 25 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 14 результативных передач.