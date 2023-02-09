У Месси есть несколько вариантов продолжения контракта с «ПСЖ»

Сегодня, 09:05
У аргентинского нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси есть два варианта для продолжения контракта с парижским клубом, сообщает Sport.es.
По информации издания, руководство команды предлагает звездному аргентинцу однолетний контракт или однолетнее соглашение с возможностью продления. Окончательный выбор остается за футболистом.
Также сообщается, что стороны еще не смогли договориться насчет финансовых условий сделки.
35-летний Месси выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. Его действующее соглашение рассчитано до июня 2023 года.
В текущем сезоне аргентинец провел за парижан 25 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 14 результативных передач.