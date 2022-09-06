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Франция

6 сентября, 16:44

У нападающего «Монако» Бен-Йеддера случился конфликт с главным тренером

Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер остался недоволен решением тренерского штаба не включать его в стартовый состав на матч 6-го тура чемпионата Франции против «Ниццы» (1:0), утверждает Foot Mercato.

На 78-й минуте матча главный тренер команды Филипп Клеман велел ему разогреваться. Но в этот момент «Монако» удалось открыть счет, и Клеман передумал выпускать на поле нападающего, после чего переиграл замену.

Разочарованный Бен-Йеддер демонстративно покинул скамейку запасных, сняв с себя футболку.

Отмечается, что после этого у тренера состоялся разговор с игроком, после которого они уладили все разногласия.

Виссам Бен Йеддер
ФК Монако
ФК Ницца
Филипп Клеман
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