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Сегодня, 10:12

У Неймара растяжение голеностопа с повреждением связок

Сергей Разин
корреспондент
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«ПСЖ» провел повторное обследование форварда Неймара, сообщается на официальном сайте клуба.

У 31-летнего бразильца выявлено растяжение голеностопа с повреждением связок. Новый осмотр форварда будет проведен в начале следующей недели. Также сообщается, что защитник Нуну Мендеш восстановился от ушиба колена и возобновит тренировки с «ПСЖ».

Неймар получил травму 19 февраля в матче чемпионата Франции против «Лилля» (4:3).

«ПСЖ» проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде с «Баварией» — 8 марта. В первом матче парижане проиграли на своем поле со счетом 0:1.

Неймар Сантос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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